 

ВНО состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидопасности в регионах – Минобразования Украины

23.03.2021, 20:28, Новости дня
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Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах. Об этом 23 марта сообщила прессслужба Министерства образования и науки Украины.

В министерстве заявили, что во время карантина разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, которые относятся к задачам Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и его региональным подразделениям: пробное ВНО, ВНО, вступительные испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО.

“Соответственно, пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что результаты пробного ВНО в 2021 году обнародуют на информационных страницах участников 16 апреля.

По их словам, участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований. Также 6–18 мая будет дополнительный период регистрации на ВНО.

Основная сессия ВНО состоится по следующему графику:

21 мая – химия;
24 мая – испанский, немецкий, французский языки;
25 мая – английский язык;
28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);
1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;
4 июня – история Украины;
7 июня – физика;
10 июня – биология;
15 июня – география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

Результаты ВНО опубликуют на информационных страницах участников до указанных дат:

4 июня – химия;
18 июня – иностранные языки;
22 июня – математика, математика (задания уровня стандарта);
25 июня – украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология;
30 июня – география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Ее результаты будут известны до 23 июля.

С 1 февраля по 5 марта в Украине продолжалась регистрация на ВНО.

Основная сессия ВНО в 2020 году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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