“Все с утра страшные”, “Молоденькая такая”. В сети комментируют утреннее селфи Литвиновой без макияжа
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Российская актриса и режиссер Рината Литвинова 23 марта в Instagram опубликовала портретное селфи, на котором запечатлена без макияжа.
Артистка позирует в кадре в черной толстовке с принтом, накинув на голову капюшон.
“Кто как выглядит по утрам? Вчера спектакль, сегодня спектакль, и так будет всегда”, – подписала она публикацию.
“Какая вы красавица! По утрам особенно нежна”, – отреагировали на фото подписчики.
“Молоденькая такая”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.
“Все с утра страшные”, – написали в комментариях подписчики актрисы.
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Актерский кинодебют Литвиновой состоялся в 1989 году – она сыграла эпизодическую роль в фильме режиссера Аллы Суриковой “Две стрелы. Детектив каменного века”. Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода сериала “Граница. Таежный роман”.
Среди ее режиссерских работ – картины “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.
Литвинова также была лицом известных брендов. В марте 2021 года актриса призналась в бисексуальности.
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