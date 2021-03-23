 

“Все с утра страшные”, “Молоденькая такая”. В сети комментируют утреннее селфи Литвиновой без макияжа

23.03.2021, 20:28, Новости дня
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Российская актриса и режиссер Рината Литвинова 23 марта в Instagram опубликовала портретное селфи, на котором запечатлена без макияжа.

Артистка позирует в кадре в черной толстовке с принтом, накинув на голову капюшон.

“Кто как выглядит по утрам? Вчера спектакль, сегодня спектакль, и так будет всегда”, – подписала она публикацию.

“Какая вы красавица! По утрам особенно нежна”, – отреагировали на фото подписчики.

“Молоденькая такая”, – прокомментировали публикацию пользователи сети. 

“Все с утра страшные”, – написали в комментариях подписчики актрисы.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Актерский кинодебют Литвиновой состоялся в 1989 году – она сыграла эпизодическую роль в фильме режиссера Аллы Суриковой “Две стрелы. Детектив каменного века”. Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода сериала “Граница. Таежный роман”. 

Среди ее режиссерских работ – картины “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.

Литвинова также была лицом известных брендов. В марте 2021 года актриса призналась в бисексуальности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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