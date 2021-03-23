 

Мнение: О новой денежной реформе в России

23.03.2021, 20:18, Разное
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Ох, всё-таки некоторым категориям людей нет покоя. И они, к сожалению, во власти. Но словно шоры у них на глазах.

В стране продолжается вялотекущий экономический #кризис: ожидаемый рост в 1,6% к 2022 году – это ни о чём для развивающихся экономик, таких как Россия. На уровне статистической погрешности. Доходы населения снижаются в реальном выражении восьмой год подряд. Цены растут, вопреки всем усилиям правительства по их «заморозке». Народ бурлит… на кухнях.

И тут эти затевают форменную «денежную реформу», самую масштабную с 1990-х!

В ближайшие четыре года в России изменится внешний вид практически всех находящих в обращении рублёвых банкнот. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев. По его словам, крупнейшая денежная реформа с деноминации 1990-х пройдёт в несколько этапов и продлится до 2025 года.

Уже в следующем году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей. В 2023 году изменятся основные купюры в обороте – 1000 и 5000 рублей. В 2024 году появятся 500-рублёвые банкноты, а финальным аккордом #реформы станет запуск 10– и 50-рублёвых купюр в 2025 году.

В Банке России обосновывают это тем, что «поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня реализованного в 200– и 2000-рублёвых купюрах».

Довод сомнительный. Уровень фальшивомонетничества в России неуклонно снижался последние годы. И достиг семи купюр на миллион. Что сам ЦБ оценивает как низкий.

Возможно, некоторые проблемы в Банке России связывают с тем, что после пандемии объём наличных денег в обращении в России может вырасти на 20% до 13–16 трлн руб. Но это прогноз самого Центробанка, и достоверность его сомнительна в условиях неуклонного распространения безналичных платежей. Уже есть немало людей, кто и не помнят, как выглядит кэш, поскольку расплачиваются банковскими картами или онлайн-переводами. Даже на рынках.

А ведь любая денежная реформа, даже не конфискационного характера, это не так безобидно, как может показаться. Потребуются время и #деньги на перенастройку банкоматов, счётных машинок в кассах, детекторов валют… Могут возникнуть проблемы с приёмом как новых, так и старых банкнот. А чего ради?

Чтобы некоторые удачно окэшились на новом дизайне рублёвых банкнот?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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