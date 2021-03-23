Маньяк — не один из нас – Личное мнение

В поддержку своей пока ещё жены Ксении Собчак выступил амбициозный режиссёр Константин Богомолов.



Фото: Соцсети

Костик не придумал ничего лучше, как назвать Скопинского маньяка, у которого взяла интервью Ксения, внеся свои 5 копеек в рост популярности нелюдя, «одним из нас».

Напомню, Мохов запер в подвале двух девочек — 14 и 17 лет — и четыре года над ними издевался. Насилуя. Избивая. Калеча их тела и души.

Однако, по мнению Богомолова, маньяк — это не кто иной, как «обыкновенный дедушка», «обыватель», «сослуживец», «сосед по лестничной клетке».

Пожалуй, процитирую Костю:

«Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. И эта нормальность его – главное извращение. Он один из нас. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца».



Чёрным по белому, без возможности двойного толкования Богомолов заявляет, что маньяк «до тошноты обыкновенен… и эта нормальность его — главное извращение».

Костик пытается хоть как-то отмазать свою жену, измазавшуюся в интервью с Моховым, а, стало быть и себя самого — того, кого угораздило жениться на этой заполошной, до ужаса некрасивой и глупой бабе.

По факту же Богомолов роет яму собственной репутации. Яму, в которой он может похоронить свои амбиции стать маститым, академическим режиссёром.

Провести параллель между маньяком и обыкновенными, нормальными людьми — это пробить моральное дно, что Богомолов, посношавшись годик с Ксюшадью, и сделал. Докатился.

В мире адекватных, порядочных людей — иной взгляд на подобные вещи.

Изверг, годами насиловавший девчонок в подвале, ни в коем случае не является «обыкновенным дедушкой, «обывателем».

Он — не один из нас. Он никогда одним из нас не был и никогда одним из нас не будет.

Он — выродок, урод и изгой. Не такой как мы. В нём нет ничего человеческого. У него нет ничего с нами общего.

Приравнивать нормальность к извращениям и возводить маньяка в ранг обыкновенных, нормальных людей, пытаться сделать его «одним из нас» — это, значит, быть человеком без морального компаса.

Такой является Ксения Собчак. У неё нет морали. Таким стал и Костик Богомолов, пожив с Ксенией.

Что ждёт Богомолова в будущем? Если он в скором времени не разведётся, то превратится в такое же всеми презираемое посмешище, как и его жена.

Кстати, Ксения, начитавшись меня и испугавшись того, что Костик с ней разведётся, решила заняться фигурой и похудеть. Получилось, как всегда, стрёмно:



Фото: Соцсети

Когда длина подбородка равна длине шеи, а длина некрасивой головы равна длине плоскогрудого туловища, то даже идеальнейшие «кубики» не спасают ситуацию, не говоря уж о дряблом пупке и жирных боках при слабом намёке на пресс.

В общем, беги, Костя, беги!

Считаете Мохова «одним из нас»? Почему?

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