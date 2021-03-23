От ЕС потребовали уважать право сирийцев на самоопределение
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Проживающие в Венгрии сирийцы обратились с посланием к Европейской комиссии в Будапеште.
Они указали на неэффективность политики, проводимой Евросоюзом в отношении Сирии последние десять лет, информирует информационное агентство SANA.
Сирийцы указали на проблемы с доставкой гуманитарных грузов, которые возникают из-за европейских санкций. Они призвали чиновников внести свой вклад в свободную доставку продовольствия и медикаментов в Сирию.
Дамаску необходима помощь в это послевоенное время, а не ограничительные меры, уверены авторы письма. Они призвали европейских политиков не вмешиваться во внутренние дела Сирии и уважать право граждан на самоопределение.
САР возвращается к мирной жизни после разгрома боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ Верховным Судом), к уничтожению которых приложили усилия российские силы, в том числе «ЧВК Вагнера».
Авторы письма призвали отменить санкции в отношении Сирии и не мешать восстановлению страны.
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