От ЕС потребовали уважать право сирийцев на самоопределение

Проживающие в Венгрии сирийцы обратились с посланием к Европейской комиссии в Будапеште.

Они указали на неэффективность политики, проводимой Евросоюзом в отношении Сирии последние десять лет, информирует информационное агентство SANA.

Сирийцы указали на проблемы с доставкой гуманитарных грузов, которые возникают из-за европейских санкций. Они призвали чиновников внести свой вклад в свободную доставку продовольствия и медикаментов в Сирию.

Дамаску необходима помощь в это послевоенное время, а не ограничительные меры, уверены авторы письма. Они призвали европейских политиков не вмешиваться во внутренние дела Сирии и уважать право граждан на самоопределение.

САР возвращается к мирной жизни после разгрома боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ Верховным Судом), к уничтожению которых приложили усилия российские силы, в том числе «ЧВК Вагнера».

Авторы письма призвали отменить санкции в отношении Сирии и не мешать восстановлению страны.