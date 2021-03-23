 

“Много важных вопросов”: Медик заявила о необходимости контроля за мутирующим коронавирусом

23.03.2021, 20:06, Разное
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Отечественный медик Дарья Егорова в ходе выступления на российско-итальянской конференции, проходящей на площадке ТАСС, заявила о необходимости постоянного мониторинга вакцин против коронавируса, подверженного мутациям. Обсуждаемыми темами мероприятия стали вакцинация, производство и использование вакцины “Спутник V” в Италии.
Специалист, представляющая НИЦ имени Гамалеи, напомнила о большом количестве вопросов, появляющихся в ходе эволюционного процесса коронавируса, идущего в человеческой популяции. Возникновение мутантных версий SARS-CoV-2 провоцирует появление серьезных опасений у медиков о том, будут ли обеспечены необходимые патогенность и контагиозность. Такая динамика требует постоянного отслеживания эффективности всех вакцин, включая отечественную “Спутник V”, по отношению к новым штаммам. Дарья Егорова упомянула, что представляемая ею научная организация проводит дюжину разных лабораторных исследований вакцины, многие из которых являются долгосрочными и могут длиться годы. К слову, не исключена перспектива совместного использования “Спутника V” в сочетании с препаратами зарубежного производства, так как это может усилить её протективную способность.

“Перед нами сейчас стоит очень много важных вопросов, которые касаются наиболее оптимальных схем применения вакцин, возможности комбинирования различных вакцин разных производителей между собой. Также мы изучаем, насколько эффективны вакцины у различных категорий граждан, в частности, имеющих какие-то сопутствующие заболевания”, – резюмировала Егорова.

Источник: rg.ru



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