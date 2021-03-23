Мужчин с тяжелым течением COVID-19 попробовали лечить женскими гормонами



1

минута

По последним данным, риск заражения SARS-CoV-2 у мужчин и женщин SARS-CoV-2 одинаков. Однако мужчины с этой инфекцией с попадают в палату интенсивной терапии в 2,84 раза чаще, чем женщины. Риск смерти у них выше в 1,39 раза. Еще в апреле прошлого года ученые Седарс-Синай предположили, что гендерные различия в исходах болезней могут быть частично связаны с защитным действием женских половых гормонов, поэтому их можно использовать в лечение мужчин. Исследователи сделали ставку на прогестерон — женский гормон, который обладает противовоспалительными свойствами и потенциально может предотвращать цитокиновый шторм, а также уменьшить вероятность острого респираторного дисстресс-синдрома.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели исследование, в котором участвовали 42 мужчины, госпитализированных в больницу Седарс-Синай с умеренным и тяжелым течением COVID-19 с апреля по август. Добровольцев разделили на две группы: в одной пациенты получали по 100 мл прогестерона дважды в день в виде инъекций, во второй — стандартную терапию. Наблюдения велись в течение 15 дней.

У пациентов, получавших прогестерон, наблюдалось значительное улучшение клинического статуса на 1,5 балла от исходного уровня по сравнению с контрольной группой. У 14 мужчин в группе прогестерона клинические показатели улучшились на 70%, в то время как в контрольной группе положительная динамика была зафиксирована лишь у 7 пациентов.

Кроме того, в течение первых 7 дней исследования кумулятивная вероятность клинического улучшения составила 0,76 среди 20 мужчин, получавших прогестерон, по сравнению с 0,55 среди 22 человек в группе плацебо.

«Наши результаты предполагают, что введение применение прогестерона может представлять собой безопасный и эффективный подход к лечению COVID-19 за счет улучшения клинического статуса мужчин с умеренным и тяжелым заболеванием», – написали авторы исследования.