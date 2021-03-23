Водитель Mercedes сбил двух женщин и скрылся с места ДТП в Москве

В Москве водитель Mercedes скрылся с места ДТП, он наехал на двух женщин, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Пересечение Пулковской и Конаковского проезда, водитель Mercedes совершил наезд на двух женщин, машину бросил и скрылся, его ищет полиция. Пострадавшие госпитализированы», – рассказали в пресс-службе. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы водитель такси сбил баскетболиста Никиту Шабалкина и скрылся. У спортсмена травмы ног.