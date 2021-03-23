 

Водитель Mercedes сбил двух женщин и скрылся с места ДТП в Москве

23.03.2021, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве водитель Mercedes скрылся с места ДТП, он наехал на двух женщин, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Пересечение Пулковской и Конаковского проезда, водитель Mercedes совершил наезд на двух женщин, машину бросил и скрылся, его ищет полиция. Пострадавшие госпитализированы», – рассказали в пресс-службе. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы водитель такси сбил баскетболиста Никиту Шабалкина и скрылся. У спортсмена травмы ног.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / В Испании создадут реестр тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса

14.02 / Зеленский поручил Тарану и Хомчаку отправиться на Донбасс и выяснить обстоятельства гибели трех военнослужащих

31.07 / Киев пригрозил подать на Тегеран в суд за сбитый Boeing

21.02 / Корниенко о ролике Разумкова: Думаю, он больше маркетинговую цель преследовал

12.01 / Отношения Москвы и Берлина заморожены, но конфронтация ни к чему не приведёт

13.02 / Google принял окончательное решение по своей платформе виртуальной реальности

19.07 / Черноморский флот взял под наблюдение эсминец ВМС США

03.02 / Новый плавающий танк «Спрут-СДМ1» начали испытывать в Сибири

26.06 / Нафтогаз поторопил США с санкциями против «Северного потока – 2»

13.07 / В ЦБ отреагировали на идею деноминировать рубль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска