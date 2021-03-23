 

Столтенберг завил об отсутствии в НАТО единой позиции по «Северному потоку – 2»

23.03.2021, 19:54, Новости дня
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Страны НАТО не имеют единой позиции относительно газопровода «Северный поток – 2», альянс сосредоточен на поиске новых источников поставок энергоресурсов, сообщил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта «Северный поток – 2». Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, оно не выработало общей позиции по «Северному потоку – 2». Мы сконцентрировались на том, как мы можем повысить диверсификацию поставок и как противостоять вызовам в области энергетической безопасности», – передает сообщение Столтенберга РИА «Новости».

На прошлой неделе США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.



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