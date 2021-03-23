Мнение: Иван и три сына. Как живут в РФ дети, выросшие в Европе

В селе Новотулка Самарской области, близ Хворостянки, живёт необычная по местным меркам семья. Об Иване Сидорове и его троих сыновьях стало известно в конце 2019 года, когда детей решили забрать у папы. На Сидорова пожаловались родители одноклассников Владимира, Степана и Константина. Им не понравилось, что в доме Сидоровых нет телевизора, дети не знают персонажей советских мультфильмов, а один из мальчиков умеет вязать крючком.

Попытка забрать у Ивана Сидорова сыновей закончилась для органов опеки неудачей: семье удалось отстоять “нетрадиционные”, по меркам местных, методы воспитания. Сейчас семья собирает деньги на отъезд за рубеж — большую часть времени они прожили в европейских странах, вернулись в Россию по личным обстоятельствам и не намерены оставаться в Новотулке надолго. Телевизора у их, кстати, по-прежнему нет и подобных покупок не планируется.

“МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ — ПОЗОР ДЛЯ РАЙОНА”

Как рассказывает сам Иван, долгое время семья жила в Восточной Европе. Какое-то время в Черногории, какое-то — в Сербии, немного — в Румынии. 13-летний сын Константин родился за рубежом. В Россию они вернулись в 2017 году.

— Для меня было много дикости, когда я вернулся сюда, — рассказывает отец семейства. — Это касалось не столько претензий опеки, а того, что здесь в принципе шизоидное общество, помешанное на каких-то нереальных представлениях. Если к нам приходит секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, садится на лавочку и говорит, что “закон здесь я”. Было абсолютно дико, когда порвался кабель интернета, и я попросил связистов наладить всё, мне сказали: “Многодетным не положено”.

Подход к воспитанию детей в Европе абсолютно отличается от российского. Такого поганого отношения к детям, как в России, я не встречал нигде. Когда мы приехали сюда, мы увидели объявление в магазине, что детям вход воспрещен, потому что они собираются греться. Их выгоняли, чтобы они не занимали место и пространство. В Европе такая ситуация просто невозможна.

Также, по мнению Ивана Сидорова, российские дети лишены возможности экономического развития. В качестве позитивного примера он приводит ежегодные базары, которые проводят в школах Сербии, где дети могут продать свои поделки за реальные деньги.

— В результате российского воспитания к 16-18 годам мы получаем человека, у которого не сформированы ни экономика, ни мораль, ни этика, ни уважение к другим людям. У них сформирован интеллект, позволяющий сдать ЕГЭ, и полная неприспособленность к жизни.

15-летний Степан программированием начал заниматься случайно. Его старший брат, Владимир, проходил в школе язык программирования Pascal, и Степан заинтересовался. Сначала он приобрел базовый компьютер и попробовал себя в разработке. Семья помогла ему вложиться в технику, и программирование стало занимать большую часть жизни Степана.

В настоящее время он работает с зарубежными компаниями как программист. Поскольку по российскому законодательству он не имеет права заниматься трудовой деятельностью на постоянной основе, он получает гранты на разные проекты от компаний, с которыми сотрудничает. Также у Степана есть свой собственный проект.

— Я занимаюсь программированием уже три года. Год сотрудничаю с канадской компанией, у нас большая команда, порядка 60-70 человек. Лично я знаю около 20 человек, мы каждый вечер общаемся, из-за разности часовых поясов приходится подбирать удобное для всех время. Еще у меня есть совместный проект с моей семьей — я разрабатываю бот в Telegram, связанный со звуками. Он умеет озвучивать картинки, gif-файлы. Несколько месяцев назад я создавал нейросеть, которая различает звуки и эмоции по голосовым сообщениям. У меня получилось, нейросеть “научилась” определять три базовых эмоции. Я понял, что нужно двигаться в направлении звуков. Мне очень помогает в моих проектах Amazon, у них очень много продуктов, которые можно использовать. Недавно они выделили грант на мой проект.

Сейчас, по словам Степана, он отлично знает язык программирования Python, работал с Java около полугода, также он изучает SQL, позволяющий работать с базами данных и часто интересующий работодателей при прохождения собеседования.

— Я изучаю все это с помощью интернета. У меня нет преподавателя или репетитора, и это плохо. Мне бы хотелось работать в офисе, с реальными людьми, которых я бы мог видеть, мог общаться и задавать вопросы.

Друзей у Степана в школе нет, с одноклассниками он не общается:

— Им интересно совсем другое. Им интересно ходить на “стрелки”, праздновать каждый день что-нибудь, неважно, что. Пить, курить. Ну, обычные дети в селе. Они меня редко видят, и ни симпатий, ни антипатий ко мне не испытывают. Я пытался им рассказывать, чем я занимаюсь, но они не очень понимают меня. Знают, что я делаю что-то на компьютере.

По словам Степана, он “застрял” в России и очень хотел бы переехать обратно. “Я оставаться здесь надолго не хочу” — говорит он.

Степан очень хочет поступить в университет за пределами РФ и совмещать учебу с работой. Свою профессиональную жизнь он уже связывает с математикой и программированием.

https://www.idelreal.org/a/31152141.html

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