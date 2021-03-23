Мнение: Еще об Ищейке

Недавно опять обсуждали баг Ищейку и, судя по всему, многие понимают, чем этот баг опасен.

Но есть слепые пятна.

Например, многие думают, что быть Ищейкой все-таки лучше, чем быть оленем рогатым, над которым всем смеются, а он ни о чем не догадывается. И поэтому в случае подозрительного поведения партнерши, последить за ней можно и нужно.

Вариант – просто спросить, почему она так тщательно красится, собираясь в соседний магазин, или с кем она целый час переписывается, загадочно улыбаясь – многим кажется бесполезным. Она ответит какую-нибудь чушь, вроде того, что красится “для себя”, а переписывается с коллегой на тему работы. Такие ответы Ищейку только возбуждают, как бездомную собаку запах колбасы. Хочется докопаться до истины и поймать с поличным.

Поличное – это очень важный момент.

Любой Штурман, зовущий Ищейку на помощь, уверен, что если найти какое-то поличное, можно сделать красивую пику. Слова “пика” многие не знают, но ощущения именно такие – праведный гнев, который сразу даст преимущество. Если не поймать с поличным, то праведным гневом может пылать партнер, дескать, как ты смеешь подозревать меня. А если поймать, ты сам можешь пылать праведным гневом и поле будет на твоей стороне.

Прежде всего надо запомнить следующее. Поле никогда не будет на стороне Ищейки.

Если вы случайно поймали партнера с поличным, застали его, стали свидетелем, увидели факт его обмана или измены – такое поличное в ваших границах и поле на вашей стороне. Реагируйте удивлением, разочарованием, гневом, досадой, как угодно, главное – спонтанно и в границах. В границах – это значит исходя из регламента ваших отношений, а не из своих ожиданий. То есть если это новый знакомый, на которого у вас виды, не нужно путать свои виды и договор. Спонтанная реакция в границах на случайное поличное дает вам преимущество в поле. Даже если ваша значимость была мала, она может стать больше, но в любом случае вы получите прилив сил.

Но это касается только случайного обнаружения факта.

Это никогда не касается Ищейки.

Понимаете, почему?

Потому что Ищейка – это априорное недоверие, подозрение, готовность считать своего партнера предателем или врагом.

Вы искали улики и поэтому найдя их, вы не можете сделать вид, что потрясены вероломством или больно задеты новостью. Это для вас уже не новость, вы подозревали человека и следили за ним.

Поэтому если вы Ищейка и нарыли поличное, не устраивайте скандал. Это два раза мимо границ, а значит может перевесить косяк партнера. Вас предали, а вы еще и виноватым останетесь, и не просто в глазах партнера, а объективно, в поле.

В поле действуют очень строгие и четкие законы. Скоро мы вплотную подойдем к их изучению с самых азов. Пока нужно понять, что в поле – объективная картина, которая определяет динамику и СЗ и ОЗ, и преимущество сил и ход развития всех ситуаций. Корона искажает эту картину, поэтому человек в короне не видит объективной картины, но его субъективная картина не стабильна, она все время меняется, вибрирует и мигает, раскачивая его, а соответствием сил в поле управляет только объективная картина. Как слепой натыкается на объективные предметы, которых не видит, так человек в короне сталкивается с объективными явлениями, даже если воспринимает их по-своему.

Вот почему должно быть все равно, что там в голове у человека, как он воспринимает ваше поведение. Главное, чтобы ваше поведение было красивым и правильным с точки зрения поля. Главное, чтобы оно было в границах. И ваша значимость будет расти, независимо от субъективного восприятия человека в короне и с плохой рефлексией.

Ищейка делает вашу позицию слабой и уязвимой. Вы скрываете от партнера свои подозрения и живете, притворяясь, что все хорошо. Быть Ищейкой с врагом куда более правомерно, чем быть Ищейкой с другом. Это уже ваш косяк. Потихоньку пробираться туда, куда вас не звали, еще один косяк, а так же слив, поскольку вы выглядите жалким.

Куда лучше прямо высказать подозрения. Если у вас есть достаточный повод для подозрений, такое высказывание может быть в границах. Если повод не достаточный, это скалка. Скалка – это грубый пыточный инструмент, и ничего хорошего в нем нет, но быть Ищейкой ничем не лучше, а часто хуже. Иллюзия, что вашу скалку видят, а ваша Ищейка действует скрыто, игнорирует факт, что для поля нет тайного. И ваша собственная фигура всегда реагирует на все ваши сливы и косяки, уменьшается, слабеет, сгибается к земле.

Отвечая на вопрос, кем лучше быть – рогатым оленем или Ищейкой, можно сказать следующее.

Если вам изменяют тайно, это не делает вашу фигуру меньше. Это не ваши рога.

Привычка вылезать из границ заставляет думать, что вы отвечаете за все, что происходит за вашей спиной, за все, что о вас где-то говорят и даже думают.

Нет. Вы отвечаете только за то, что происходит на ваших глазах, за то, во что вы посвящены.

Если вы специально закрываете глаза, отворачиваетесь, игнорируете и избегаете, вы не уходите от ответственности. Особенно если вы в курсе, но делаете вид, что нет. Поле не обманешь.

Но нужно очень четко делить то, что вы должны контролировать, то, что происходит перед вашими глазами, при вашем участии, и то, что происходит за вашей спиной.

Люди часто рассуждают так: меня не предупредили, но могли бы, я не знал, но мог бы узнать, значит это одно и то же. Нет, это совсем не одно и то же. Если вы случайно становитесь свидетелем какого-то факта, этот факт в ваших границах. А вот если вы специально подглядывали и подслушивали, этот факт вне ваших границ.

И любая Ищейка это понимает. Вот почему найдя какую-то улику, она никогда не бывает уверена, что это факт. Она не знает, что делать с этим фактом, она не знает, как его верно интерпретировать, он всегда неоднозначно выглядит, всегда нужны еще какие-то факты, чтобы появилась уверенность. Это свойство вещей вне ваших границ. Вы всегда не имеете на них право и они выглядят зыбко и мутно. А вот вещи, которые попали на вашу территорию, приобретают четкую форму, и понятно, как на них правильно и красиво реагировать.

Давайте продолжим эту тему после обсуждения.

Пока хочу предложить вам проанализировать, как действовать и реагировать в разных сложных ситуациях.

Только не пишите самое простое, которое сто раз обсуждали. Пишите сложные моменты, пусть даже вы не уверены, как правильно вести себя.

Как быть, когда партнер темнит? А если врет? А если доносят сомнительные источники информацию?

А если вы стали свидетелем чего-то, но не вполне понятно чего?

Будет хорошо, если вы станете описывать конкретные ситуации, из своего опыта, опыта знакомых, из кино или просто смоделированные вами, и анализировать, как правильно поступать в тех ситуациях, где большинство людей включают Ищейку.

И те, кто опишет и разберет наиболее интересные ситуации, будут правы. Чужие ситуации тоже можно разбирать и дискутировать с чужими разборами.