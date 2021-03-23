 

Мнение: Рост цен на топливо

23.03.2021, 19:46, Разное
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Топливный союз предупредил, что в этом году может произойти резкий рост цен на топливо – на 14% до конца года. При этом всего лишь за период с декабря 2020 года цены уже выросли на 18%. Причиной названо новое повышение акцизов и сборов. "…Это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки», — сказано в письме НТС."

Ничего нового. В условиях ползучего банкротства режима единственным источником наполнения бюджета остается безостановочное повышение имеющихся налогов, сборов и тарифов и введение новых оброков. В условиях стагнирующего рынка повышение налогов оказывает дополнительное угнетающее воздействие на него и сокращает спрос. Что дополнительно давит на рынок и еще сильнее его сжимает. В рамках полного отсутствия хоть какой-то внятной политики ответ системы остается прежним – новый подъем сборов.

Гениальное (очередное) решение назначить премьером налоговика с соответствующим ментальным пониманием экономики привело к тому, что мы наблюдаем – если бюджет нельзя наполнить имеющимся набором налогов, нужно ввести новые. И наступит благодать. Что будет, если она не наступит, для налогового инспектора значения не имеет: значит, мало повысили.

Существует только один сценарий, при котором есть рациональное объяснение затягиванию поясов: если есть проект выхода из кризиса. Для которого требуется создать ресурсный задел, резервы, и направить их на реализацию программы разрешения кризиса. В любом другом случае мобилизационные мероприятия лишь ускоряют приближение катастрофы. И в нашей ситуации это как раз такой случай. Никакого проекта реформ экономики нет, прежняя модель обанкротилась, причем уже давно. А потому высасывание ресурсов из экономики во-первых, приближает крах, во-вторых, делает последствия краха гораздо более тяжелыми.

Однако люди с криминальным бэкграундом и менталитетом живут лишь сегодняшним днем. Их вообще не беспокоит будущее, только настоящее. Ничем иным объяснить происходящее невозможно. Есть, конечно, и еще одно вполне логичное объяснение – полная профессиональная непригодность высшего руководства страны. Скорее всего, сочетание этих двух факторов и создают картину происходящего.

Источник: Эль Мюрид



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