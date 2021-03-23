Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции

Одним из главных сюрпризов Московской конференции по Афганистану стала поддержка Кремлем плана США по созданию афганского переходного правительства. А главным скандалом – отсутствие на встрече Индии.

22.03.2021 Автор Виталий Волков

Участники конференции по Афганистану в Москве

Международная конференция по урегулированию ситуации в Афганистане в формате так называемой расширенной тройки (Россия, США, Китай и Пакистан), прошедшая 18 марта в Москве, не стала прорывом в решении афганского кризиса. Основным ее итогом можно считать неожиданное сближение позиций США и РФ в плане по созданию временного переходного правительства Афганистана. А скандал, которым ознаменовалась подготовка к конференции, может повлиять не на ситуацию в Афганистане, а на изменение внешнеполитического вектора одного из традиционных стратегических партнеров РФ – Индии. Чем недоволен Дели и какие еще сюрпризы преподнесла конференция по Афганистану – в материале DW.

План Энтони Блинкена для президента Афганистана

Изначально ни участники конференции, ни наблюдатели не ожидали существенного продвижения мирного процесса в Москве. “Нет ни провала, ни чемпионских достижений. Речь на самом деле шла о том, чтобы подтолкнуть Кабул к созданию некоего коалиционного правительства. Целью московской конференции была поддержка на публичном уровне американо-российской идеи создания такой временной администрации”, – говорит в интервью DW эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко.

Вскоре после прихода в Белый дом президента Джо Байдена в американских СМИ появилось письмо госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Афганистана Ашрафу Гани. В нем Блинкен призвал Гани уйти в отставку, уступив власть коалиционному переходному правительству. В него, в соответствии с планом Блинкена, должны войти талибы и представители системных афганских политических элит – по пять-семь человек.

“Итогом проекта должно стать трехмесячное перемирие, в рамках которого США, вероятно, намерены уйти из страны, объявив, что примирили афганцев. Это сомнительный план, который не только обвалит афганское правительство, но и рассорит США с союзниками, поскольку те придерживаются совершенно иной линии. К тому же письмо было написано в очень жестком тоне”, – комментирует для DW “план Блинкена” эксперт ЦИСА. В ответ на письмо прозвучало несколько заявлений из Кабула разной степени резкости, но примерно одного содержания: власти Афганистана не намерены выполнять подобные ультиматумы.

Тем не менее, на конференцию в Москве прибыла официальная делегация, присутствовавшая на предыдущих переговорах по Афганистану в Дохе. Ее представители не являются членами правительства Афганистана, и это позволило президенту Ашрафу Гани, с одной стороны, дистанцироваться от мероприятия в Москве, а с другой – избежать обвинений в том, что он игнорирует мирный процесс.

Индийский просчет российской дипломатии

Главным сюрпризом конференции стало то, что в этой сложной ситуации Кремль неожиданно решил поддержать американский проект. Возможно, тем самым РФ решила показать, что она не только сохраняет каналы связи с движением “Талибан”, но и взаимодействует с Белым домом на тактическом уровне, допускает Андрей Серенко. Однако план создания коалиционного временного правительства, насколько можно судить по итоговым документам и сигналам с переговоров, не получил всеобщей поддержки на конференции.

Делегация талибов на конференции по Афганистану

“Китай к этой идее относится весьма настороженно. НАТО – тоже: ни одна из стран-членов организации, как и сам альянс, не высказались по поводу этого плана, а представитель ЕС оценил его весьма скептически. Идею поддержал Пакистан, зато такого влиятельного регионального игрока, как Индию, на эту конференцию вообще не пригласили”, – отмечает политолог ЦИСА.

Решение РФ не приглашать на встречу по Афганистану индийскую сторону глубоко возмутило Дели, говорит афганский журналист Ахмед Дурани. По его словам, в Индии даже обсуждается вопрос о том, насколько разумно сохранять за Россией статус стратегического партнера.

По оценке Андрея Серенко, эта ошибка российской дипломатии не компенсирует возможных тактических плюсов от поддержки Москвой нынешнего афганского плана США и от участия в игре с талибами. “Российский МИД не мог не понимать, что прорыва московская встреча не принесет, а нежелание пригласить Индию вызовет в Дели долгосрочную негативную реакцию. Индия получила ясный сигнал, что РФ при определенной политической конъюнктуре может пожертвовать ее интересами”, – уверен эксперт ЦИСА.

Другие сюрпризы афганской конференции

Помимо неожиданной поддержки Кремлем плана Блинкена и скандала с Индией конференция принесла еще несколько сюрпризов. Одним из них стало то, что впервые за четверть века за одним столом встретились представители “Талибана” и лидер афганских узбеков Дустум. Этому предшествовала значительная работа МИДа Узбекистана, чей руководитель, Абдулазиз Камилов, сперва съездил в Исламабад, где добился поддержки идеи пригласить Дустума в Москву, а затем принял самого Дустума в Ташкенте, откуда тот и отправился на конференцию, рассказал DW Ахмед Дурани. В Ташкенте хотели бы обеспечить Дустуму и его узбекской партии крепкие позиции в афганском коалиционном правительстве, если “план Блинкена” все же будет реализован, пояснил афганский журналист.

Другим сюрпризом была встреча в неофициальной обстановке – за обедом – знаменитого полевого командира моджахедов Хекматияра и талибов. К тому, чтобы она состоялась, судя по некоторым деталям, приложил руку присутствовавший на конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, добавляет Андрей Серенко.

“По моей информации от источников в Афганистане, одной из задач талибов в ходе конференции в Москве было наладить контакты с лидерами лояльных правительству шиитских, узбекских, а также пуштунских вооруженных формирований. Со стороны талибов это подготовка к весеннему сезону боевых действий против правительства и зондирование реакции на их наступление со стороны десятков тысяч узбекских и хазарейских ополченцев”, – рассказывает эксперт.

По его мнению, в Москве считают, что, влияя на такие контакты, РФ создаст возможность для продвижения своей повестки в отношениях с Кабулом. В свою очередь, Ахмед Дурани в интервью DW отметил, что, по его информации, встреча с Дустумом в Москве стала для талибов неприятной неожиданностью. Что касается Хекматияра, то Исламская партия Афганистана (ИПА), лидером которой он является, сегодня фактически расколота, и он не имеет былого влияния на вооруженные группировки, которые не поддерживают ни правительство, ни талибов.