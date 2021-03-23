 

Мнение: Лагеря для несовершеннолетних в Техасе

23.03.2021, 19:36, Разное
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Фото лагерей для несовершеннолетних и малолетних нелегалов (в основном из Мексики и стран Латинской Америки) в Техасе, которые наполнились детьми и подростками после того, как Байден приказал остановить строительство стены на границе с Мексикой и откатил все миграционные ограничения агента Дональда.
Есть серьезная разница – если во времена Трампа несовершеннолетних нелегалов запирали в клетки, то теперь в пластиковые бараки в скученном состоянии, при этом среди нелегалов есть больные коронавирусом. В качестве удобства предоставляется фольга, в которую можно завернуться и помечтать об американской мечте.
Демократическая пресса прикидывается ветошью, хотя не так давно нападала на Трампа из-за практики борьбы с мигрантами в Техасе. Трамписты топчутся на Байдене, указывая на то, что он сам создал кризис мигрантов и не в состоянии его разрешить.

Источник: Colonel Cassad



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