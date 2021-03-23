 

“Лекхим” 25 марта доставит в Украину первую партию вакцины CoronaVac. Ее поступления ожидали в феврале

23.03.2021, 19:34, Новости дня
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Вакцину против коронавируса CoronaVac производства Sinovac Biotech поставят в Украину 25 марта. Об этом 23 марта Общественному заявила руководитель отдела маркетинга украинской компании “Лекхим” Элеонора Мирошник.

По словам Мирошник, 25 марта компания заберет и доставит в Украину первую партию вакцины.

Он добавила, что информации о рейсе и времени прибытия пока нет.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией. Препараты других производителей Украина пока не получила.

С начала кампании по иммунизации в Украине первую дозу прививки от коронавирусной инфекции получили 121 928 человек. Еще один украинец получил обе дозы препарата. 22 марта получили инъекцию вакцины 10 904 человека.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в марте, что Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины против коронавируса и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины.

“Лекхим” получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Минздрав планирует закупить у нее 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Ожидалось, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля, но этого не произошло. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. Позже в “Лекхиме” сообщили, что поставят препарат до 15 марта.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко заявил 6 марта, что Украина из-за задержек с поставками наложит на “Лекхим” штрафы, которые указаны в контракте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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