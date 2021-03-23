 

Украина внесла российского актера Дружко в черный список Минкульта

23.03.2021, 19:34, Новости дня
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Украина внесла российского телеведущего и актера Сергея Дружко в перечень лиц, которые представляют угрозу для нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Минкульт внес Дружко в этот список 19 марта по представлению Службы безопасности Украины от 11 марта.

Дружко стал известен благодаря телепередаче “Необъяснимо, но факт”, которая выходила на российском телевидении с 2005-го по 2008 год. В 2017 году он также вел Druzhko Show на YouTube.

Актер находится в базе “Миротворца”, в мае 2016-го он выпустил песню под названием “Наш Крым”. В интервью изданию Life.ru Дружко рассказывал, что записал эту песню в ответ на трек украинской исполнительницы Джамалы “1917”. В этом же интервью актер заявил, что “Крым исторически наш абсолютно заслуженно”.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 23 марта в этом списке находится 179 деятелей культуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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