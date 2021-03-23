Победитель “Евровидения 2009” Рыбак и художница Симонова презентовали совместный песочный клип. Видео
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Видео: AlexanderRybakVideo / YouTube
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Видео: AlexanderRybakVideo / YouTube
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