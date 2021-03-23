Победитель “Евровидения 2009” Рыбак и художница Симонова презентовали совместный песочный клип. Видео

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23.03.2021, 19:34, Новости дня
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Видео: AlexanderRybakVideo / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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