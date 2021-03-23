МИД РФ обвинил Болгарию в “шпиономании на фоне всплеска русофобии”

В МИД России заявили об “обострении антироссийской шпиономании” в Болгарии и пообещали зеркальный ответ на высылку своих дипломатов. Об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

22 марта МИД Болгарии объявил персонами нон грата двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии.

В МИД РФ заявили, что “демарш такого рода болгарские власти предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года, без предъявления каких-либо доказательств”.

“Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской “шпиономании”, которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США”, – заявила Захарова.

Она призвала Софию прекратить участие в “охоте на ведьм”, поскольку это, по ее словам, наносит ущерб национальным интересам самой Болгарии, и напомнила, что Российская Федерация оставляет за собой право на” зеркальные” ответные меры.

В марте спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе, военнослужащих и госслужащих, которые подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 20 марта призвал Россию прекратить шпионаж.

В сентябре 2020 года власти Болгарии также высылали двух российских дипломатов.

В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран.

—