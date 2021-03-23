 

На Титане обнаружен кратер, в котором может зародиться жизнь

23.03.2021, 19:32, Новости дня
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Изучая поверхность Титана, ученые обнаружили большой кратер, который, судя по всему, образовался в результате удара астероида. Группа исследователей провела моделирование, в результате которого сделан вывод, что в данном кратере теоретически возможно зарождение жизни.

По словам ученых, на дне вполне могло бы образоваться теплое озеро с органическими веществами. В дальнейшем же эволюция могла пойти своим чередом.

Спутник Сатурна Титан давно привлекает внимание исследователей космоса. Слишком уж похожи условия на его поверхности с земными. Также известно, что на Титане есть вода в замерзшем состоянии. Благоприятная биохимическая среда могла бы возникнуть при смешивании теплой воды в недрах с углеводородами.



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