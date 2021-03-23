 

С космодрома Байконур запущен спутник для сбора орбитального мусора

23.03.2021, 19:32, Новости дня
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Специальный спутник под названием Elsa-d, предназначенный для сбора космического мусора, запущен с космодрома Байконур. Владельцем аппарата является японская компания Astroscale.

Спутник поднят на орбиту при помощи российской ракеты «Союз». Его задача – отлавливать части космических аппаратов, остающихся в космическом пространстве в виде мусора и захватывать их клещами.

Спутник способен возвращаться на Землю с грузом, а затем его снова будут запускать в космос, где сейчас, по некоторым данным собралось 9200 тонны различных обломков. Проекты по сбору космического мусора сейчас начали реализовывать в нескольких странах. Россия, как видим, также принимает в этом процессе активное участие.



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