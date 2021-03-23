Украину ждет очень жаркая весна с массой протестов – политолог Годный

В минувшую субботу, 20 марта, возле офиса президента Украины Владимира Зеленского прошел митинг в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко. Его сторонники зажгли файеры, разрисовали фасад здания оскорбительными надписями и забросали его петардами и взрывпакетами.

На случившееся отреагировал политолог Сергей Годный. В эфире ютуб-канала “Стоп Цензура” он заявил, что в ближайшие недели властям Украины придется пройти проверку на умение вести диалог с протестующими. По мнению эксперта, это была не последняя акция.

“Нас все равно ждет очень и очень жаркая весна с массой протестов”, – подчеркнул Годный.

Ранее украинский адвокат Татьяна Монтян сообщила, что организаторы погрома хотели поставить президента Владимира Зеленского на место. Юрист считает, что протестующим на самом деле наплевать на Стерненко. Также она обратила внимание, что полицейские совсем не пыталась подавить беспорядки.

В феврале суд приговорил Сергея Стерненко и его сообщника, активиста Руслана Демчука, к семи годам и трем месяцам тюрьмы. Как утверждает следствие, радикалы похитили депутата Сергея Щербича и пытались убедить его отказаться от мандата. Сам Стерненко назвал дело политически мотивированным.