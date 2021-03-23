Мнение: Змея кусает собственный хвост

Страшные дела происходят в Пензенской области – опасные не только для нее, но и для всей Рассеи!! СКР возбудил дело на главу деревенского избиркома – она якобы фальсифицировала… выборы губернатора области в 2020 году.

А если дело так дойдет и до голосования на пеньках за Конституцию?! Это сколько ж глав избиркомов потянутся по этапу! А главное – как же тогда будут побеждать Те, Кто Надо?!

И еще момент, к слову – чтобы уж совсем закипели мозги у сторонников “борьбы с коррупцией”. У Белозерцева в доме нашли, как известно, 500 млн. рублей налом; однако само по себе это вовсе не означает, что ВСЕ эти деньги он “украл”. Более вероятно, что некая (возможно, бОльшая их часть) предназначалась на цели… управления хозяйством области и на “расшивку узких мест”. Звучит, конечно, удивительно и оскорбительно для тех, кто вовсе никогда не имел отношения к реальному управлению хотя бы сельской администрацией – “как?! он оправдывает воров! Казнокрадов!!” Но вспомним: Белозерцев – уже энный руководитель региона, министерства или города, у кого на квартире доблестные “органы” обнаруживают целые залежи (!) “черного нала”. (У Хорошавина, губернатора Сахалина, нашли, помнится, целый миллиард – и это тогда, когда рубль был вдвое “крепче” к доллару).

Вопрос: они что – все дураки? Зачем они держат “украденное” у себя дома в таких диких количествах наличными?! Ответ: во-первых, управление российскими дотационными областями в принципе представляет собой один сплошной аврал; и во-вторых – российские бюрократические правила в принципе не предназначены для целей ОПЕРАТИВНОГО управления.

То есть управленцу, если он в принципе хочет хоть что-то решать, жизненно необходим какой-то черный нал. Именно “черный” – потому что если платить “вбелую”, то никогда не отпишешься. Если любимец всей прогрессивной публики Евгений Ройзман когда-нибудь станет хотя бы мэром Екатеринбурга (настоящим) – у него тоже будет своя комната с “черным налом”.

Без этого нельзя.