Лосьон «Огуречный» разрешат продавать вместе с алкогольной продукцией

В связи с многочисленными просьбами потребителей Минпромторг внёс изменения в постановление о порядке реализации алкогольной продукции.

Чиновники приняли решение разрешить продажу в отделе спиртосодержащих напитков косметическое средство лосьон «Огуречный», принимаемый большинством россиян перорально.

– Времена меняются, каждый день у нас новые вызовы. Фактически мы знали, что данный вид спиртосодержащей продукции пользовался спросом именно как алкогольный напиток ещё с советских времён. Ввод акцизов сделал множество видов алкоголя недоступным для граждан, поэтому некоторые любители выпить пивка перешли на фунфырики. Один из наиболее безопасных для здоровья таких напитков, по заключению Минздрава, лосьон огуречный. Кроме того, покупая в магазине его, потребитель может вместе с ним приобрести и закуску, и другие виды товаров, что стимулирует торговлю, – отметил министр торговли Денис Мантуров.

Поскольку лосьон не является по классификации алкогольным напитком на него не будут распространяться ограничения, действующие для реализации алкогольной продукции. В частности, речь о времени продажи и возрасте покупателя.

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