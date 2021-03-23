 

Лосьон «Огуречный» разрешат продавать вместе с алкогольной продукцией

23.03.2021, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с многочисленными просьбами потребителей Минпромторг внёс изменения в постановление о порядке реализации алкогольной продукции.

Чиновники приняли решение разрешить продажу в отделе спиртосодержащих напитков косметическое средство лосьон «Огуречный», принимаемый большинством россиян перорально.

– Времена меняются, каждый день у нас новые вызовы. Фактически мы знали, что данный вид спиртосодержащей продукции пользовался спросом именно как алкогольный напиток ещё с советских времён. Ввод акцизов сделал множество видов алкоголя недоступным для граждан, поэтому некоторые любители выпить пивка перешли на фунфырики. Один из наиболее безопасных для здоровья таких напитков, по заключению Минздрава, лосьон огуречный. Кроме того, покупая в магазине его, потребитель может вместе с ним приобрести и закуску, и другие виды товаров, что стимулирует торговлю, – отметил министр торговли Денис Мантуров.

Поскольку лосьон не является по классификации алкогольным напитком на него не будут распространяться ограничения, действующие для реализации алкогольной продукции. В частности, речь о времени продажи и возрасте покупателя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Эшли Грэм снялась полностью обнаженной вместе с маленьким сыном

23.08 / Аскери развелась с Белоцерковским: Это больно

24.12 / «Мы в ЧС»: Черно и Оганесяна не пригласили на шоу «Дома-2»

13.01 / Московские компании во время пандемии получили помощь на 35 млрд

18.10 / Студенты из Ярославля поддержали введение студенческого капитала в стране

24.08 / Мнение: Что общего у Лукашенко и Альенде

27.07 / Эвелина Блёданс поделилась успехами особенного сына

29.06 / Доктора сообщили названия болезней, изменяющие запах тела

26.07 / Вбросы западных ресурсов о России и “твиттерное право” не должны остаться безнаказанными

03.07 / Российские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 для кошек и норок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска