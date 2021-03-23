Мнение: Доля экспорта нефти к добыче, курс на дедолларизацию и рост ВВП без карантина

1. Коллега genby разбирает миф о том, что в СССР якобы перерабатывалось и потреблялось внутри страны значительно больше нефти, чем в современной России. На самом деле, более менее точные данные по экспорту нефти имеются только с 1989-1990 годов, и тогда доля экспорта нефти была примерно такой же, как сейчас:

https://genby.livejournal.com/909074.html

Россия действительно экспортировала очень много необработанной нефти в начале-середине 2000-х, когда цены быстро росли, а наша нефтеперерабатывающая область ещё не была модернизирована. С тех пор ситуация выправилась в лучшую сторону, хотя в последние несколько лет вновь наблюдается некоторый рост доли экспорта к добыче.

2. Дедолларизация России, несколько приторможенная в период президентства Дональда Трампа, продолжается:

https://lenta.ru/news/2021/03/22/platezhka/

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снизить зависимость страны от контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, беседа опубликована на сайте МИД.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — сказал он.

Лавров отметил, что «жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех “причуд”, которые демонстрируют наши западные партнеры». По его словам, они нацелены на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран.

3. Отсутствие жёсткого карантина в конце прошлого года и начале нынешнего таки позволило России выиграть порядка 1% ВВП (0,6% в прошлом году и, как ожидается, ещё 0,3% в этом году):

https://lenta.ru/news/2021/03/18/ecorus/

Эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings пообещали российской экономике лучшее будущее и скорректировали свой прогноз относительно роста ВВП. По их мнению, показатель в текущем году вырастет на 3,3 процента, в прошлом прогнозе аналитики говорили о росте в 3 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные доклада Global Economic Outlook.

В Fitch считали, что по итогам 2020-го российский ВВП упадет на 3,7 процента, в действительности сокращение составило 3,1 процента. Эксперты объяснили это тем, что в России в отличие от большинства других стран не было жестких карантинных ограничений.