 

Названы предварительные причины гибели ребенка под лавиной в Хибинах

23.03.2021, 19:00, Новости дня
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Следователи, изучающие обстоятельства гибели ребенка в лыжном походе в Хибинах Мурманской области, указали на ошибки руководителей мероприятия в оценке сложности рельефа местности, как на возможную причину трагедии.

По данным пресс-службы СУСК Мурманской области, комплекс следственных действий проведен на территории Мурманской области и Санкт-Петербурга. Установлено, что группа детей в возрасте от 12 до 15 лет сопровождалась членами санкт-петербургского туристского клуба, являющимися педагогами-воспитателями одного из детских домов творчества Санкт-Петербурга, сообщается на сайте СУСК Мурманской области.

«Указанные лица перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее», – говорится в сообщении. В результате происшествия погибла девочка, 2008 года рождения. «Осмотрено тело погибшей. Установлено, что девочка обнаружена на глубине 1,5 метров. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», – отметили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге следователями СК РФ установлено, что туристический маршрут представлен домом детского творчества, являющимся учреждением комитета по образованию Санкт-Петербурга, и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует изъятая следствием документация.

«Действиям лиц, ответственных за организацию и оказание туристических услуг несовершеннолетним, будет дана соответствующая правовая оценка. Кроме того, будет дана процессуальная оценка действиям либо бездействию должностных лиц из числа руководства детского дома творчества и маршрутной квалификационной комиссии Санкт-Петербурга на предмет совершения халатности», – добавили в СК.

Накануне группа туристов из 16 человек, 13 из которых – несовершеннолетние дети, попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже стало известно, что девочка, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась.



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