МВД утвердило новый регламент экзамена на права

МВД РФ утвердило новый регламент экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений, который вступит в силу 1 апреля, сообщается на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», – сообщается в тексте документа. Приказ вступит в силу 1 апреля.

Согласно новому регламенту, экзамена на «площадке» больше не будет, проверку первоначальных навыков управления автомобилем будут проводить в условиях реального дорожного движения. Это нововведение относится к кандидатам в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен для мотоциклов остался без изменений.

Также нововведения коснулись перечня ошибок на экзамене: теперь они поделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесены в отдельной блок. Так, основанием для прекращения экзамена станет непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.

Также новый регламент допускает возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.

Ранее сообщалось, что МВД совместно с Минцифры прорабатывает возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока автомобилистам нужно иметь при себе требуемые ПДД документы.