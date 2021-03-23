У полицейского в Хабаровском крае изъяли остров, принадлежащий Китаю c 2016 года

Судебные приставы при поддержке пограничников очистили и передали Китайской народной республике остров, который незаконно занимал бывший начальник ОВД Муниципального района им. Сергея Лазо.

Район Лазо – самая южная часть Хабаровского края. Государственная граница здесь пролегает по середине судоходного фарватера реки Уссури. Из-за гидрологических изменений фарватер часто смещается и некоторые острова становятся территорией Китая. Россия, не желая ссориться с влиятельным соседом, без проволочек передаёт земли, но в 2016 году возникла проблема.

Уссури обогнула остров площадью в девять гектаров, на котором построил свою дачу начальник районной полиции. Полковник категорически отказался съезжать с острова, и даже решение суда не заставило его это сделать. Половину личного состава отдела он перевёл на остров и окопался там, не давая никому подойти.

Ситуацию не могли разрешить пять лет. Однако в феврале полицейский ушёл на пенсию и не смог более привлекать подчинённых к обороне дачи. В день операции приставы хитростью выманили его с острова. Полковнику позвонили из Пенсионного фонда и попросили привезти справку о трудовом стаже. Как только он выехал в райцентр, на остров вошли пограничники, установили пограничные столбы и торжественно передали территорию под контроль китайских коллег.

Разъярённый полковник пытался на катере прорваться к своей даче, однако китайские пограничники отогнали его предупредительными выстрелами. Он уже заявил, что потратит все свои сбережения на то, чтобы нанять частную армию и отбить остров у китайцев.

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