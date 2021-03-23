Мнение: Это какой-то позор

Брюссель уничтожил отношения с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И. В Европе остались единичные страны, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют партнерский диалог с Россией, остальные разрушили все имевшиеся механизмы, отметил министр. "Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", — добавил он.

Это какой-то позор, – как бы сказал герой Карцева из «Собачьего сердца». Казалось бы — ты приехал в Китай, ну так и говори о Китае. При чем тут Европа? Еще можно понять девушку, которая хвалит нынешнего, но при этом обращается в основном к бывшему: а вот раньше мне никто не дарил айфоны, не водил в ресторан и не возил на машине. Раньше меня не ценили и не любили, хотя я вся такая и со всей душой. Вот теперь я в шоколаде, и пусть кому-то станет стыдно… Ну, и всё такое. Девушка не понимает, что как раз за это у нее не сложилось с бывшим, а нынешний совершенно без удовольствия слушает сравнения себя еще с кем-то. А потому в скором времени тоже превратится в бывшего, причем по своей собственной воле.

Но девушку понять можно: она глупенькая и зациклена только на себе, причем строго в плане товарно-денежных отношений, как бы продать себя повыгоднее. Когда точно то же самое делает министр иностранных дел страны, которая пытается пыжить щеки и выдавать себя за что-то стоящее, выглядит это глупо.

Прибудь в Брюссель и прямо в глаза сообщи этим козлам, что ты о них думаешь. Можно даже в фирменном стиле «ДБ!» А рассказывать где-то с другой стороны планеты, какие они там гады — это даже не детство. Это инфантилизм чистой воды. Только вот инфантом выступает казалось бы профессионал и дядька в возрасте.

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