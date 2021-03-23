Геймеры готовят коллективный иск против Razer из-за нового игрового кресла-унитаза Throne Chroma

Американские игроки готовят иск против производителя компьютерной периферии Razer в связи с недавно выпущенным игровым креслом-унитазом Throne Chroma.

Их недовольство вызвали неочевидные особенности эксплуатации новинки.

Истцы утверждают, что компания не разместила на видном месте предупреждение о том, что креслом-унитазом можно пользоваться по назначению только после его подключения к канализации и водопроводу. Это привело к ряду конфузов среди первых пользователей новинки.

Игроки также сочли неудобной систему, при которой кресло работает только вместе с запущенной программой Razer Synapse. Фирменная система RGB-освещения Chroma тоже оказалась недостаточно интегрированной с новинкой – к примеру, световой эффект при смыве не синхронизируется с другими устройствами компании, а тонкая настройка зон предлагает лишь 4 области.

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