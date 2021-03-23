 

Ляйсан Утяшева, Мария Кожевникова и другие гости модной презентации

23.03.2021, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера дизайнер бренда Humariff – Тамам Хумарифф – пригласила своих знаменитых друзей в “сад чудес”. Именно так называется новая коллекция марки, которую решено было презентовать прямо в бутике на Никольской улице. Выход Miracle Garden приурочен к началу весны – новинки получились такими же яркими и цветущими. Оценить их и примерить в числе первых пришли Ляйсан Утяшева, Мария Кожевникова, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Регина Бурд, Инна Маликова, Жасмин, Виктория Дайнеко и другие.

Мария КожевниковаЕкатерина ОдинцоваДина НемцоваВиктория ДайнекоЛяйсан УтяшеваРегина Бурд

В работе над коллекцией были использованы цветочные орнаменты, выложенные из страз Swarovski, воздушные ткани и фурнитура, такие как фатин и перья. Бренд не изменяет своему стилю, создавая вечерние наряды в современной интерпретации. Как гласит пресс-релиз, наряды Humariff созданы для личностей, которые не боятся выделяться и любят быть в центре внимания.

Инна МаликоваЖасминАнна ПесковаИрина ЧайковскаяКонстантин АндрикопулосАлена ЧеховаСарина и Лиана ТурецкиеИрина ЙововичВиктория Дайнеко и Тамам Хумарифф с моделями презентации



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Странный зигзаг

14.09 / В небе над Китаем возник «Хогвардс»

22.08 / В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

30.10 / Голова лошади – Личное мнение

24.01 / Осажденное Бульварное кольцо

26.10 / Мнение: О шокирующих занятиях родителей на удалёнке детей

23.12 / Иммунитет против коронавируса сохраняется не менее восьми месяцев – новые данные

23.01 / Ничто не ново под луной – Личное мнение

12.10 / Булочки с Крымом

10.03 / Отказ от курения полезен для психики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска