Ляйсан Утяшева, Мария Кожевникова и другие гости модной презентации
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Вчера дизайнер бренда Humariff – Тамам Хумарифф – пригласила своих знаменитых друзей в “сад чудес”. Именно так называется новая коллекция марки, которую решено было презентовать прямо в бутике на Никольской улице. Выход Miracle Garden приурочен к началу весны – новинки получились такими же яркими и цветущими. Оценить их и примерить в числе первых пришли Ляйсан Утяшева, Мария Кожевникова, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Регина Бурд, Инна Маликова, Жасмин, Виктория Дайнеко и другие.
Мария КожевниковаЕкатерина ОдинцоваДина НемцоваВиктория ДайнекоЛяйсан УтяшеваРегина Бурд
В работе над коллекцией были использованы цветочные орнаменты, выложенные из страз Swarovski, воздушные ткани и фурнитура, такие как фатин и перья. Бренд не изменяет своему стилю, создавая вечерние наряды в современной интерпретации. Как гласит пресс-релиз, наряды Humariff созданы для личностей, которые не боятся выделяться и любят быть в центре внимания.
Инна МаликоваЖасминАнна ПесковаИрина ЧайковскаяКонстантин АндрикопулосАлена ЧеховаСарина и Лиана ТурецкиеИрина ЙововичВиктория Дайнеко и Тамам Хумарифф с моделями презентации
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