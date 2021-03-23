Ляйсан Утяшева, Мария Кожевникова и другие гости модной презентации

Вчера дизайнер бренда Humariff – Тамам Хумарифф – пригласила своих знаменитых друзей в “сад чудес”. Именно так называется новая коллекция марки, которую решено было презентовать прямо в бутике на Никольской улице. Выход Miracle Garden приурочен к началу весны – новинки получились такими же яркими и цветущими. Оценить их и примерить в числе первых пришли Ляйсан Утяшева, Мария Кожевникова, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Регина Бурд, Инна Маликова, Жасмин, Виктория Дайнеко и другие.

Мария Кожевникова Екатерина Одинцова Дина Немцова Виктория Дайнеко Ляйсан Утяшева Регина Бурд

В работе над коллекцией были использованы цветочные орнаменты, выложенные из страз Swarovski, воздушные ткани и фурнитура, такие как фатин и перья. Бренд не изменяет своему стилю, создавая вечерние наряды в современной интерпретации. Как гласит пресс-релиз, наряды Humariff созданы для личностей, которые не боятся выделяться и любят быть в центре внимания.

Инна Маликова Жасмин Анна Пескова Ирина Чайковская Константин Андрикопулос Алена Чехова Сарина и Лиана Турецкие Ирина Йовович Виктория Дайнеко и Тамам Хумарифф с моделями презентации