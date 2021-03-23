Моргенштерн назначен врио губернатора Пензенской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до выборов назначен известный рэпер и директор по работе с молодежью «Альфа-Банка» Алишер Моргенштерн.

Напомним, ранее, в связи с утратой доверия Президент России Владимир Путин своим указом освободил Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи.

Свой выбор Путин объяснил тем, что Алишер «молод, амбициозен, пользуется уважением и любовью у молодежи и сможет вывести Пензенскую область на новый уровень». Сам исполнитель пока не комментирует назначение на столь высокий пост.

21 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан сотрудниками СУ СК России по Пензенской области по обвинению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. По месту его жительства был произведен обыск. В ближайшее время, согласно источникам в СК, Белозерцев будет этапирован в Москву. Пензенское региональное отделение партии «Единая Россия» уже заявило о приостановлении членства Ивана Александровича.

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