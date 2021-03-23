Аграрии временно перестанут использовать химикаты, от которых погибли птицы в “Аскании-Новой”

Херсонская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям запретила использовать на территории области на три недели химикат, от которого в заповеднике “Аскания-Нова” гибли птицы. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Член правления Всеукраинского аграрного совета Владимир Хвостов отметил, что из-за изменения климата и аномально теплых зим резко увеличилось количество грызунов, которые тотально уничтожают посевы озимых культур.

Для борьбы с ними аграрии использовали препарат бродифакум – им обрабатывали зерна, которые потом разбрасывали по полям. В Госпотребслужбе отмечают, что использование этого яда легально, так как он зарегистрирован.

“К сожалению, так совпало, что в связи с погодными условиями увеличилась численность мышевидных грызунов, с которыми аграрии стали бороться. Потравленных мышей и зерно, в свою очередь, съели птицы. Поэтому если сейчас на короткий период мы ограничим использование этого препарата, птицы пролетят, а сельхозпроизводители смогут потом снова применять препарат”, – пояснил первый заместитель главы Госпотребслужбы Владислав Седик.

С начала года сообщалось уже о пяти случаях гибели краснокнижных птиц из “Аскании-Новой”, которые съели отравленные аграриями зерна. Первый такой случай произошел 10 января, тогда сообщалось о смерти 185 серых журавлей в заповеднике, позже число погибших птиц выросло до 208.

Последний раз погибших птиц в “Аскании-Новой” обнаружили 22 марта, умерли девять серых журавлей и три птицы огарь красный.

По данным Красной книги, в Украине сейчас насчитывается от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории “Редкостные”. Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться, – фактор беспокойства на гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с электролиниями, использование пестицидов.

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