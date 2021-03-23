58,8% украинцев поддерживают вступление страны в ЕС – опрос

58,8% респондентов считают, что Украине нужно вступать в Европейский Союз, 26,4% придерживаются противоположной точки зрения. Об этом свидетельствуют данные социсследования, проведенного с 5 по 9 марта 2021 года Центром Разумкова.

Больше всего сторонников вступления Украины в ЕС в Западном (84%) и Центральном (63%) регионах. На востоке страны 46% опрошенных заявили, что Украине не нужно вступать в Евросоюз (38,5% – за вступление). В Южном регионе доли тех, кто “за” и, кто “против” статистически значимо не отличаются (41,5% и 42% соответственно).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто считает, что нужно вступать в ЕС. В то же время, во всех возрастных группах доля тех, кто за вступление в Евросоюз, превышает долю тех, кто выступает против.

Как отмечают социологи, украинцы со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития отношений между Украиной и ЕС на ближайшие годы, 39% респондентов считают, что они останутся без изменений. Больше всего верят в их улучшение жители Запада и Центра страны.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Инфографика: razumkov.org.ua

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В совместном интервью з президентом Польши Анджеем Дудой, которое вышло 13 октября 2020 года, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна стать равноправным членом Евросоюза. Украина должна стать не просто членом ЕС, а равноправным участником объединения, говорил он.

18 марта 2021 года на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, а также от 27 других стран – членов ЕС.

По данным социсследования, проведенного 5–13 декабря 2020 года фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии, 48% украинцев считают, что Украина должна вступить в ЕС.

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