 

В Киеве полицейский ударил женщину за отсутствие маски, его уволили

23.03.2021, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудника Нацполиции, который ударил в одном из столичных супермаркетов женщину за отказ надевать защитную маску, уволили со службы, его начальник снят с должности. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Видео конфликта было опубликовано в соцсетях. На нем видно, что женщина пытается отобрать у сотрудника полиции охраны свой телефон, ругается с ним и замахивается. В ответ на это он бьет ее. Женщина падает.

ВИДЕОВидео: Mila Zhukova / YouTube

После инцидента в пресс-службе управления полиции охраны пояснили LIGA.net, что женщине несколько раз сделали замечание за то, что она не надела маску. Но она “не реагировала на просьбы”, начала снимать полицейского на видео и из-за этого  произошел конфликт. 

Позднее в департаменте внутренней безопасности Нацполиции сообщили, что по итогам служебного расследования полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны.

“Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы”, – заявили в МВД.

С 21 ноября в Украине вступил в силу закон, который ввел штрафы за неношение масок в общественных зданиях и транспорте во время карантина. За пребывание без маски или респиратора физлиц могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 – 225 грн).

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта Кабмин принял постановление, которое запрещает в “красных” зонах карантина находиться без маски и на улицах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / НАБУ стремится оправдаться за 3,5 года обмана и пиара вокруг “Роттердам плюс” – Вовк

25.08 / Стало известно о возможной отставке Бориса Джонсона

09.09 / В Беларуси задержали оппозиционера Знака

11.10 / Азербайджан обвинил Армению в обстреле Мингячевирской ГЭС

17.08 / Скончался Роберт Трамп – младший брат президента США

08.12 / Интервью Гордона с Барацем. Где и когда смотреть

07.03 / В Москве загорелся ангар

26.11 / Залмаев: Госсекретарем США может стать Блинкен – главный голос меньшинства в администрации Обамы, выступавшего за предоставление Украине Javelin

19.11 / Чубайс объяснил, за что благодарен пандемии

12.03 / В РФ придумали систему онлайн-наблюдения за движением земной коры со спутников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска