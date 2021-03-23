В Киеве полицейский ударил женщину за отсутствие маски, его уволили

Сотрудника Нацполиции, который ударил в одном из столичных супермаркетов женщину за отказ надевать защитную маску, уволили со службы, его начальник снят с должности. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Видео конфликта было опубликовано в соцсетях. На нем видно, что женщина пытается отобрать у сотрудника полиции охраны свой телефон, ругается с ним и замахивается. В ответ на это он бьет ее. Женщина падает.

ВИДЕОВидео: Mila Zhukova / YouTube

После инцидента в пресс-службе управления полиции охраны пояснили LIGA.net, что женщине несколько раз сделали замечание за то, что она не надела маску. Но она “не реагировала на просьбы”, начала снимать полицейского на видео и из-за этого произошел конфликт.

Позднее в департаменте внутренней безопасности Нацполиции сообщили, что по итогам служебного расследования полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны.

“Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы”, – заявили в МВД.

С 21 ноября в Украине вступил в силу закон, который ввел штрафы за неношение масок в общественных зданиях и транспорте во время карантина. За пребывание без маски или респиратора физлиц могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 – 225 грн).

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта Кабмин принял постановление, которое запрещает в “красных” зонах карантина находиться без маски и на улицах.

—