Евросоюз не признает указ Путина о запрете украинцам владеть землей в Крыму

Указ президента России Владимира Путина, которым запретил не гражданам России – преимущественно украинцам – владеть землей в оккупированном Россией Крыму, является нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении спикера Евросоюза, опубликованном Европейской службой внешних связей 23 марта.

“Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, являющуюся очевидным нарушением международного права. Соответственно, Европейский Союз не признает этот указ и рассматривает его вступление в силу как очередную попытку принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым является частью Украины”, – подчеркнул автор заявления.

Указ Путина является очередным шагом по принуждению жителей Крыма к принятию гражданства РФ, отметили в ЕС.

Евросоюз призывает Россию прекратить нарушения международного права в оккупированном ею Крыму, добавил спикер союза.

“Европейский Союз неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и приветствует дипломатические усилия Украины в этой связи. Европейский Союз будет и дальше осуществлять свою политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе посредством ограничительных мер”, – добавил он.

Указ Путина, которым он причислил большинство районов Крыма к “приграничным территориям” РФ, вступил в силу 21 марта, а был подписан 20 марта 2020 года. По данным оккупационных властей на апрель 2020 года, на территории Крыма 11,5 тыс. земельных участков принадлежало гражданам 55 стран, большинство из них – почти 10 тыс. – украинцы.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что этот указ юридически ничтожный и не будет иметь правовых последствий для Украины.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—