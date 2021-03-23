 

Избиение Шуфричем, прикованный к батарее Семинский, российская тюрьма. Интервью Гордона с Рудьковским. Трансляция

23.03.2021, 18:40, Новости дня
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Рудьковский родился в 1967 году в селе Старый Быков Бобровицкого района Черниговской области. Учился в Венском экономическом университете, на историческом факультете Черниговского государственного педагогического института и в Киевском национальном экономическом университете.

С конца 1990-х занимается нефтегазовым бизнесом, когда в партнерстве с бизнесменом, а в будущем – пятым  президентом Украины Петром Порошенко основал компанию “Нефтегаздобыча”. В начале 2000-х доля Порошенко в компании оказалась у бизнесмена и политика Нестора Шуфрича, писало агентство LIGA.net. 

Параллельно занимался политикой. В 1998–1999 годах был заместителем председателя правления компании “Укргазпром”, которая позже была переименована в НАК “Нафтогаз України”. В 1999 году стал членом Социалистической партии Украины, от которой дважды – в 2002-м и 2006 годах – избирался в парламент. Еще раз, в 2012 году, баллотировался в Раду как самовыдвиженец, в парламенте входил во фракцию Партии регионов.

В 2006–2007 годах Рудьковский был министром транспорта и связи в коалиционном правительстве Виктора Януковича. Был одним из инициаторов вхождения СПУ в коалицию с Партией регионов и коммунистами.

В 2019 году суд в России приговорил Рудьковского к двум годам колонии общего режима за участие в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году. В апреле 2020 года Рудьковский досрочно освободился из российской тюрьмы и вернулся в Украину.

В феврале 2021 года Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении бывшего топ-менеджера “Нефтегаздобычи”, а теперь народного депутата от “Слуги народа” Олега Семинского. Его в 2012 году похитили и три года удерживали в заточении. Рудьковский свою причастность к преступлению отрицает. 

С состоянием $93 млн Рудьковский занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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