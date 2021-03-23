Sony планирует закрыть магазины для устаревших игровых консолей

Еще немного, и такие устаревшие консоли, как PlayStation 3, превратятся в бесполезные раритеты. Представители японской компании Sony объявили о намерении закрыть интернет-магазины, обслуживающие владельцев третьей версии PlayStation, а также двух других консолей – PSP и PS Vita.

Оннайн-ресурсы, распространившие данное сообщение, опираются на авторитетные инсайдерские источники. Скорее всего, Sony официально подтвердит эту информацию в последний момент, считают эксперты.

Предварительно же можно сказать, ч то закрытие площадок для поддержки старых консолей планируется в июле-августе текущего года. Геймерам, все еще использующим третью PS и другие вышеупомянутые приставки, стоило бы задуматься о покупке новых устройств.