Смартфон Samsung Galaxy M62 5G сертифицирован в Индии

На днях представители южнокорейской компании Samsung объявили о выходе на рынок новой модели смартфона Galaxy M62. Ее разработчик представил в двух основных вариантах.

Первая поддерживает формат передачи данных 5G, во второй же имеется только модем 4G. Именно эту версию показали публике в Индии. Однако эксперты все же подозревали, что 5G также попадет на индийский рынок.

Проблема в том, что покрытие связью 5G в Индии фактически отсутствует. То есть, для обычных пользователей она недоступна даже в отдельных регионах. Однако местный регулятор выдал сертификат и на 5G-смартфон. Возможно, в компании Samsung рассчитывают, что ситуация в стране скоро изменится, что позволит продавать такие аппараты.