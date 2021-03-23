 

Смартфон Samsung Galaxy M62 5G сертифицирован в Индии

23.03.2021, 18:38, Новости дня
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На днях представители южнокорейской компании Samsung объявили о выходе на рынок новой модели смартфона Galaxy M62. Ее разработчик представил в двух основных вариантах.

Первая поддерживает формат передачи данных 5G, во второй же имеется только модем 4G. Именно эту версию показали публике в Индии. Однако эксперты все же подозревали, что 5G также попадет на индийский рынок.

Проблема в том, что покрытие связью 5G в Индии фактически отсутствует. То есть, для обычных пользователей она недоступна даже в отдельных регионах. Однако местный регулятор выдал сертификат и на 5G-смартфон. Возможно, в компании Samsung рассчитывают, что ситуация в стране скоро изменится, что позволит продавать такие аппараты.



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