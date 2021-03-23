 

Военный танкер из России столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе

23.03.2021, 18:36, Разное
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Потенциально опасный инцидент с участием двух кораблей произошел в Суэцком заливе Красного моря, передает Общественная служба новостей. В российский военный танкер «Кола» врезался сухогруз «Арк Роял» под флагом Барбадоса. Как было установлена, правила судоходства нарушил последний. Оба корабля получили незначительные повреждения. Разлива топлива удалось избежать.



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