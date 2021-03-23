Военный танкер из России столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе

Потенциально опасный инцидент с участием двух кораблей произошел в Суэцком заливе Красного моря, передает Общественная служба новостей. В российский военный танкер «Кола» врезался сухогруз «Арк Роял» под флагом Барбадоса. Как было установлена, правила судоходства нарушил последний. Оба корабля получили незначительные повреждения. Разлива топлива удалось избежать.