 

Представлен очень лёгкий и тонкий смартфон Honor V40 Light Luxury Edition

23.03.2021, 18:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый смартфон с процессором Dimensity 800U представила компания Honor. V40 Light Luxury Edition представляет собой очень лёгкий и тонкий гаджет с 5G и режимом Link Turbo.
Спрос на ту, или иную модель смартфона зависит не только от ее функционала, но и в немалой степени от внешнего вида. С каждым годом устройства становятся все более габаритными, а увеличение автономности девайсов заставляет производителей делать их достаточно толстыми. Новинка от Honor Light Luxury Edition-версия модели V40 отличается утонченным корпусом и лёгкостью. При весе 169 грамм толщина аппарата составляет 7,64 миллиметра.

Мощность, производительность и многозадачность гаджету обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 800U и 8 гигабайт оперативной памяти. OLED-дисплей Honor V40 Light Luxury Edition изогнут на боковинах, его диагональ достигает 6,57 дюйма. При разрешении в 2340 на 1080 точек частота обновления изображения на экране доходит до 90 Герц.

Устройство работает в сетях 5G и с двумя сим-картами, в том числе, в режиме Link Turbo, дающем повышенную скорость при работе в Сети. Главный датчик основной камеры имеет разрешение в 64 мегапикселя, кроме него в блоке на задней крышке присутствуют пара 2-мегапиксельных и один 8-мегапиксельный широкоугольный датчики. Фронтальный объектив отличается расширением в 32 миллиона пикселей.

Для того, чтобы аппарат был как можно тоньше, производитель пожертвовал вместительностью аккумулятора. Батарея на 3,8 тысячи мА•ч при этом поддерживает быструю 66-ваттную зарядку. «С коробки» гаджет работает на десятом поколении ОС Android, дополненной фирменным интерфейсом Magic UI 4.0. Следует отметить, что Honor V40 Light Luxury Edition, так числится в каталогах на китайском рынке, для европейских потребителей ему могут дать другое название. Стоимость модификаций с флэш-накопителями объемом в 128 и 256 гигабайт составляет соответственно 460 и 506 долларов США.

Источник: fbm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Клеточный иммунитет к SARS-Cov-2 длится не меньше шести месяцев — исследование

31.08 / Мнение: Что подарить человеку с автоматом на День Рождения?

01.07 / Мнение: О достоверно подтверждённой большой потере Владимира Путина

14.02 / Медики назвали случаи, когда гормоны спасут от коронавируса

05.10 / В Москве открыли два резервных госпиталя для пациентов с легким и средним течением COVID-19

23.09 / Мнение: Банкрот Чичваркин гастролирует с лекциями о том, как успешно вести бизнес

02.11 / Ученые назвали причину плохой запоминаемости снов

22.07 / «Здесь стою и не могу иначе»

13.12 / Вдоль границ России создадут 500-километровую зону стратегического бездорожья

14.11 / «Ждите, черти, русские идут!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска