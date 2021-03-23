Представлен очень лёгкий и тонкий смартфон Honor V40 Light Luxury Edition

Новый смартфон с процессором Dimensity 800U представила компания Honor. V40 Light Luxury Edition представляет собой очень лёгкий и тонкий гаджет с 5G и режимом Link Turbo.

Спрос на ту, или иную модель смартфона зависит не только от ее функционала, но и в немалой степени от внешнего вида. С каждым годом устройства становятся все более габаритными, а увеличение автономности девайсов заставляет производителей делать их достаточно толстыми. Новинка от Honor Light Luxury Edition-версия модели V40 отличается утонченным корпусом и лёгкостью. При весе 169 грамм толщина аппарата составляет 7,64 миллиметра.

Мощность, производительность и многозадачность гаджету обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 800U и 8 гигабайт оперативной памяти. OLED-дисплей Honor V40 Light Luxury Edition изогнут на боковинах, его диагональ достигает 6,57 дюйма. При разрешении в 2340 на 1080 точек частота обновления изображения на экране доходит до 90 Герц.

Устройство работает в сетях 5G и с двумя сим-картами, в том числе, в режиме Link Turbo, дающем повышенную скорость при работе в Сети. Главный датчик основной камеры имеет разрешение в 64 мегапикселя, кроме него в блоке на задней крышке присутствуют пара 2-мегапиксельных и один 8-мегапиксельный широкоугольный датчики. Фронтальный объектив отличается расширением в 32 миллиона пикселей.

Для того, чтобы аппарат был как можно тоньше, производитель пожертвовал вместительностью аккумулятора. Батарея на 3,8 тысячи мА•ч при этом поддерживает быструю 66-ваттную зарядку. «С коробки» гаджет работает на десятом поколении ОС Android, дополненной фирменным интерфейсом Magic UI 4.0. Следует отметить, что Honor V40 Light Luxury Edition, так числится в каталогах на китайском рынке, для европейских потребителей ему могут дать другое название. Стоимость модификаций с флэш-накопителями объемом в 128 и 256 гигабайт составляет соответственно 460 и 506 долларов США.

Источник: fbm.ru