 

В организме человека ученые выявили 50 опасных химических соединений из окружающей среды

23.03.2021, 18:18, Разное
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Ученые рассказали об обнаружении в организме человека 50 опасных химических соединений, которые могли в него попасть из окружающей среды. Многие элементы встречаются в материалах, использующихся при производстве мебели, посуды или упаковок.
Опасные химические соединения были найдены во время исследования биоматериала новорожденных детей и беременных женщин. Поскольку ранее исследователи с ними не сталкивались, то информации у них имеется не так много. Известно лишь, что соединения относятся к пластификаторам перфторалкильным и полифторалкильным.

Одна пятая опасных химических соединений содержится на поверхности изделий, изготовленных из пластмассы. Попасть в организм они могут при употреблении фастфуда. Остальные химические соединения можно обнаружить на домашней мебели и даже посуде с антипригарным покрытием. Они в течение долгого времени накапливаются в организме и могут существовать в нем достаточно для того, чтобы навредить здоровью человека.

Источник: glas.ru



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