 

Ведьма Алена Полынь предрекла дочери Алексея Панина съемки в порно

23.03.2021, 18:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Основательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь не отрицает, что актер Алексей Панин может когда-нибудь предложить дочери принять участие в съемках порнографического фильма. Ради извлечения выгоды эпатажный артист способен подтолкнуть собственную дочь к совершению необдуманных поступков.
Проживание с таким человеком, как Алексей Панин, может негативно отразиться на психике любого ребенка, а не только его дочери, отметила Алена Полынь. В «грязную порнуху» актер ее сниматься не пустит. Но вот предложить съемки в откровенном видео способен, особенно после заявлений о том, что он готов «продать» ее в модельное агентство.

По словам Алены Полынь, начнет дочь Алексея Панина с того, что она станет за деньги публиковать посты и рекламировать прочий контент, который будет набирать просмотры. Вероятно, именно в этот момент ей поступит предложение сняться в откровенном видео. И если ее отец посоветует не отказываться от выгодной сделки, то она поступит так, как скажет ей Алексей Панин, ведь «папа не может ошибаться».

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Мнение: О жизни после того, как стал интернет-мемом

13.10 / Названы последствия отказа от сладкого чая

18.07 / Мнение: Хабаровск, 18 июля. 85 тысяч!! И политтехнологии от ФСБ

05.01 / Мнение: Диверсификация торговли России, дефицит на танковом заводе и марксистский трюк со стоимостью

07.09 / Прокуратура Пермского края обжаловала приговор по делу о «кукле Путина»

03.07 / “Поставит на ножки”: Настасья Самбурская рассказала перепуганным подписчикам о необычном “иммунном коктейле”

09.07 / Из Канады пишут….

06.01 / Ученые назвали способствующие выздоровлению от COVID-19 лекарственные средства фиотерапии

07.03 / Глава Росгвардии Золотов вызвал на дуэль еврокомиссара по вопросам политики

19.10 / Мнение: Такая важная пампушка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска