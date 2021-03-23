Ведьма Алена Полынь предрекла дочери Алексея Панина съемки в порно

Основательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь не отрицает, что актер Алексей Панин может когда-нибудь предложить дочери принять участие в съемках порнографического фильма. Ради извлечения выгоды эпатажный артист способен подтолкнуть собственную дочь к совершению необдуманных поступков.

Проживание с таким человеком, как Алексей Панин, может негативно отразиться на психике любого ребенка, а не только его дочери, отметила Алена Полынь. В «грязную порнуху» актер ее сниматься не пустит. Но вот предложить съемки в откровенном видео способен, особенно после заявлений о том, что он готов «продать» ее в модельное агентство.

По словам Алены Полынь, начнет дочь Алексея Панина с того, что она станет за деньги публиковать посты и рекламировать прочий контент, который будет набирать просмотры. Вероятно, именно в этот момент ей поступит предложение сняться в откровенном видео. И если ее отец посоветует не отказываться от выгодной сделки, то она поступит так, как скажет ей Алексей Панин, ведь «папа не может ошибаться».

Источник: riafan.ru