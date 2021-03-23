«Война – это банка с червями, где нет стопроцентных ангелов»

На русском языке выходит книга автора комиксов Джо Сакко «Горажде: зона безопасности» о Боснийской войне.



Обложка книги Джо Сакко «Горажде: зона безопасности»

— «Горажде: зона безопасности» — уже вторая ваша книга, переведенная на русский. Почему решили издать именно ее и как выстраивалась коммуникация с издательством «Бумкнига»?

— Это было решение издателя. Я не общался с переводчицей во время подготовки издания на русском. Собственно, русское издание я пока не видел. Но первая книга, которую перевели, «Палестина», выглядела отлично. Мне понравилось, как ее оформили.

— В одном из интервью вы рассказывали, что после выпуска из университета разочаровались в журналистике, занялись комиксами, а затем вернулись обратно в профессию — но уже в качестве графического журналиста. Сложно было возвращаться и как к вам пришла идея совместить комиксы и журналистику?

— После выпуска я не смог найти работу, которая хотя бы приблизительно напоминала то, в чем я видел задачу журналистики. Так что, я занялся комиксами, которые писал с детства. И не только комиксами — я рисовал постеры, обложки музыкальных альбомов. В широком смысле я занимался иллюстрацией. Комиксы для меня были ценны тем, что это были личные истории с элементами сатиры, с шутками.

Джо Сакко. Фото: vermontfolklifecenter.org

Но вместе с тем меня всегда волновало, что происходит в мире, особенно на Ближнем Востоке. Так что, я решил съездить в Палестину и написать комикс об этой поездке. И я написал, правда, поскольку как журналист я интересуюсь, прежде всего, человеческими историями и у меня пробудилась вот эта особенная журналистская чуйка, получился не травелог, а графический репортаж. Потому что я делал журналистскую работу: интервью, собирал истории в один сюжет и думал над графическим отображением. При этом у меня не было никакой теории насчет того, как книгу нужно собрать: я просто брал и делал, получилось органически. И со временем я привык к формату, так что, когда я работал над «Горажде», я уже четко понимал, что делаю.

Так что, это было нетрудно — просто следуй за историей.

— В книге о Горажде есть интересный графический подход. Некоторые панели напоминают кадры из документального фильма: вы берете крупно лицо героя, который рассказывает историю, и подаете эту историю в баббле. В других случаях вы изображаете то, о чем вам рассказывают. А затем показываете политиков или карты и сопровождаете историю краткой справкой. Получается микс традиционной журналистики и документального фильма. В этом состоял ваш органический подход или выбор инструментов был обусловлен героем — значительную часть истории у вас рассказывает учитель-переводчик Эдин?

— Нет, я бы не сказал, что как-то вдохновлялся документальным кино. У комиксов своя логика, хотя вы правы, когда применяете терминологию из кино — комиксисты тоже пользуются этим: «крупный план», «дальний план» и так далее. Этот язык уже выработан, им удобно пользоваться. Но не думаю, что у документальных фильмов нужно чему-то учиться — сегодня их в основном снимают, просто давая спикерам говорить, не соединяя при этом их монолог в связную историю.

Я вдохновляюсь прозой или журналистикой в духе Хантера Томпсона. У него есть потрясающий репортаж об американских выборах 1972 года. Бешеный подход: он писал, что думал, и получалось очень смешно. Его очень беспокоила тема выборов. И при этом он отлично понимал, как функционирует американская политическая система. Он не писал смешно, чтобы было просто смешно. Ему действительно больно было наблюдать, как политика разделяет страну.

Другой пример для меня — Майкл Герр, он написал «Репортажи» о войне во Вьетнаме. Суть в том, что ты должен прочувствовать атмосферу места, куда попал, ты должен быть вовлечен в истории, которые тебе рассказывают. Все-таки

„

в документальном кино рассказчик обычно абстрагируется от основной истории, а здесь ты позволяешь истории тебя захватить.

Писатели научили меня обращать энергию события в энергию текста. Еще одно преимущество: у меня все-таки есть еще и картинка. Трудность фильма в том, что в кино ты не можешь отправиться в прошлое. Когда Эдин рассказывает, как воевал или как пробирался за гуманитарной помощью через опасный горный перевал, я могу не просто показывать крупным планом его лицо, а изображать происходящее. Я могу визуализировать его опыт и показать читателю. То есть мне не нужно нанимать массовку и делать вид, что они воюют за Горажде, чтобы сделать историю более интересной. Если по сюжету по дороге едет танк Т-54, я могу загуглить, как выглядит Т-54, изучить технические характеристики и нарисовать его.

— Смотрите, в книге есть определенная структура сюжета: сначала вы приезжаете в Горажде во время перемирия, когда идут переговоры в Дейтоне, и показываете простых жителей зоны безопасности — они ходят в клубы, пьют, танцуют, мечтают раздобыть денег на новые джинсы или уехать в Америку. А потом вы описываете тяготы войны, этнические чистки и то, как этим людям приходилось выживать. Сложно ли было погружаться в эти истории, и сознательно ли вы выбрали именно такую структуру?

— Мне кажется, невозможно отстраниться от истории, которую тебе рассказывают. В классической журналистике вас учат соблюдать дистанцию. И здесь я тоже ее сохранял, но в том смысле, что, когда ты задаешь вопросы и слушаешь об ужасном опыте собеседника, ты стараешься выудить историю и одновременно не ретравматизировать человека. А это сложно, потому что люди путают даты, события, начинают говорить об одном, а потом переключаются на другое. Журналист должен не давать спикеру сбиваться и при этом не заставлять его переживать травму заново. Так что, да, в этом смысле нужно немножко хладнокровия.

Другое дело, когда рисуешь историю. Тогда действительно нужно прочувствовать то, что пережил герой, чтобы эмоция отразилась на письме. Тогда перечитываешь расшифровку или переслушиваешь диктофонную запись — и вдруг ты видишь вещи с неожиданного угла, потому что теперь тебе нужно погрузиться в эмоцию человека и преобразовать ее в художественную форму. А пока проводишь интервью, эмоции должны оставаться в стороне.

Фото: издательство «Бумкнига»

Но все-таки я задерживаюсь в месте, которое изучаю, подчас неделями — невозможно не вступать в связи с людьми. Особенно когда очень сочувствуешь их опыту. Я бы не испытывал такого сочувствия к богатеям на Майами-Бич, потому что их история меня не интересует.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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