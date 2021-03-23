Зеленский поручил Ермаку разобраться с провокаторами от Порошенко – политолог

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку разобраться с провокаторами, которые вандализмом дискредитируют мирные протесты в стране, написал в Facebook руководитель Института публичной политики и консалтинга “Инполит” Сергей Быков.

“Зеленский получил от правоохранителей информацию о том, что за провокациями на Банковой стоят организации [пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра] Порошенко. Президент уже поручил главе своего офиса Ермаку разобраться с провокаторами, которые дискредитируют мирные протесты в Украине”, – сообщил Быков.

Он отметил, что Ермак провел встречу с послами “Большой семерки” и рассказал им обо всем.

“Параллельно с этим Ермак на вчерашней встрече рассказал все послам G7 – и о провокаторах, которые во время акции в поддержку [осужденного одесского активиста Сергея] Стерненко били окна и уродовали стены Офиса президента, и об их причастности к Порошенко. Рассказами дело не закончилось – правоохранители уже расследуют это дело, а Ермак по заданию Зеленского курирует диалог с протестующими и разбирается в том, кто спровоцировал конфликт и радикализировал изначально мирную акцию”, – добавил политолог.

По информации Быкова, послы G7 одобряют такое развитие событий.

“Послы G7 такое развитие событий одобряют и поддерживают ОП в том, что мирные протесты должны быть цивилизованными акциями, а не актами вандализма. Ермаку удалось донести до Запада, что радикализация протеста была искусственной и сделанной для хорошей “картинки”, в первую очередь на телеканалах Порошенко”, – отметил руководитель института “Инполит”.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить его, а также фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также среди их требований – отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Печерский суд Киева отправил единственного задержанного во время акции – ветерана АТО Владислава Стафийчука (Влада Сорда) – под круглосуточный домашний арест.

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