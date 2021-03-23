Принц Гарри устроился на работу

Проживающий в США британский принц Гарри получил руководящую должность в американской компании BetterUp, которая предоставляет образовательные услуги в сфере карьерного роста, включая психологические консультации. Об этом 23 марта сообщило ежедневное американское издание The Wall Street Journal.

Принц Гарри будет задействован во время публичных лекций на тему психологического благополучия, а также должен участвовать в формировании новых услуг компании.

Генеральный директор компании Алекси Робишо в комментарии изданию заявил, что познакомился с принцем Гарри осенью 2020 года благодаря общим знакомым.

Он выразил надежду, что сотрудничество с внуком королевы Елизаветы будет полезным для компании. The Wall Street Journal отмечает, что официальное представление принца Гарри на новой должности состоится в ближайшие дни.

Принц Гарри, отвечая на запрос редакции по электронной почте, заявил, что в новом статусе намерен “оказать влияние на жизнь людей”.

BetterUp была основана в Калифорнии в 2013 году.

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган, на которой он женился весной 2018 года, заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья поддержала их желание “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США. В феврале 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила проживающих в США принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи.

7 марта герцог и герцогиня Сассекские в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи.

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