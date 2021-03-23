МИД Турции вызвал посла России из-за авиаударов в сирийском Идлибе – СМИ

Российского посла в Турции Алексея Ерхова 22 марта вызвали в министерство иностранных дел страны, чтобы выразить обеспокоенность проблемами безопасности в сирийской провинции Идлиб. Об этом написала турецкая газета Hurriyet.

Дипломата вызвали после воздушной атаки 21 марта по городам на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией. Такие атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных как зона деэскалации в соответствии с соглашением между Россией и Турцией, считает официальная Анкара.

Согласно информации газеты, в министерстве отметили, что эти нападения происходят в районах, где проживают мирные жители.

Министерство иностранных дел Турции и посольство РФ в Анкаре пока не сообщали о вызове российского посла и о результатах встречи.

По информации Reuters, 21 марта российская авиация нанесла удары по густонаселенным лагерям беженцев на границе с Турцией. Возле города Сармада в Идлибе авиаудары повредили газовый объект. Рядом с пограничным переходом Баб-эль-Хава на границе Сирии и Турции в результате атаки загорелись десятки грузовиков с товарами.

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турция проводила в Сирии операцию “Щит Евфрата” в августе 2016 года, о ее завершении Анкара объявила в марте 2017-го.

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