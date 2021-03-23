Секретарь горсовета Харькова Терехов: Почему кто-то считает, что я человек Авакова, а не Кернеса?

Секретарь городского совета Игорь Терехов, который после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса исполняет обязанности городского головы в интервью изданию “Бабель” рассказал о своих отношениях с Кернесом и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Терехов отметил, что в 2007 году он, Аваков, Кернес и бизнесмен Павел Фукс были “одной харьковской компанией” и глобальных противоречий между ними не было.

“Мы все поддержали Оранжевую революцию, а потом по многим причинам команды разделились. Арсен Борисович не мог общаться ни с [тогдашним городским головой] Михаилом Добкиным, ни с [секретарем Харьковского горсовета] Геннадием Кернесом. Однажды он мне сказал: “Слушай, ну ты ж коммуникабельный, попробуй с ними выстроить какую-то линию, потому что глава областной государственной администрации, мэр города, секретарь горсовета – между ними не может быть противоречий, это вредит области и городу. Я общался больше с Кернесом, чем с Добкиным, и выстроил систему баланса”, – рассказал Терехов.

Он отметил, что после того, как Авакова уволили с должности главы ОГА, а на его место назначили Добкина, написал заявление об увольнении, но с Кернесом продолжил общаться.

Кернес, по словам Терехова, предложил ему работать в мэрии. Переговоры длились несколько дней.

“У меня было два условия: я никогда не буду в Партии регионов и мы не разговариваем об Авакове. Он эти условия принял, и мы начали работать”, – сказал Терехов.

Журналист уточнил, удалось ли соблюсти последнее условие.

“[Об Авакове] не разговаривали плохо, не разговаривали хорошо. Разговаривали очень взвешенно и спокойно”, – ответил Терехов.

Он добавил, что все это время “периодами” поддерживал отношения с министром, а периодами – нет.

“Не было никакого конфликта, Аваков – самостоятельная политическая фигура. Когда он стал министром, я помню разговор между мной, Кернесом и Аваковым, когда тут все пылало [в 2014 году], затем какое-то время разговоров не было. Когда [в апреле 2014 года] в Геннадия Адольфовича стреляли, я позвонил Авакову. Кернеса нужно было выпустить из страны, а он был под следствием, я объяснил ситуацию. Было понятно, что наша медицина не справится, нет оборудования и такого опыта. Аваков сказал: “Да, хорошо, я все сделаю”. Он все сделал”, – рассказал Терехов.

Журналист отметил, что сейчас ситуация выглядит так: есть Добкин, который был близок к Кернесу, и Терехов – “человек Авакова, который противостоит Добкину”. Он спросил, возвращает ли Аваков себе влияние в Харькове через Терехова.

“Да нет такого! Задайте вопрос Авакову, у нас даже и близко разговора на эту тему не было! Почему кто-то считает, что я человек Авакова, а не Кернеса? Я десять лет с Кернесом проработал бок-о-бок, мы были в тех ситуациях, из которых оба могли не выйти. Оба!” – ответил Терехов.

Он сказал, что “никому не противостоит” и не хочет никому противостоять.

Аваков был главой Харьковской ОГА в 2005–2010 годах, Добкин в этот период возглавлял мэрию Харькова (в 2006–2010 годах).

В марте 2010-го Добкин был назначен главой Харьковской облгосадминистрации. В следующие 10 лет мэром Харькова был Геннадий Кернес, занимавший при Добкине пост секретаря горсовета. В октябре 2020 года Кернес выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34%.

Кернес умер в немецкой клинике “Шарите” от последствий коронавирусной инфекции 16 декабря 2020 года. Горсовет принял решение о досрочном прекращении его полномочий спустя более чем два месяца.

После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь горсовета Терехов, который последние пять лет занимал должность заместителя Кернеса.

Внеочередные выборы мэра в Харькове еще не назначены. В Верховную Раду внесли постановление, которым предлагают назначить выборы на 31 октября.

Добкин заявлял о намерении баллотироваться в мэры Харькова. Терехов говорил, что объявит о своем решении, когда будут назначены выборы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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