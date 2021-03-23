В Беларуси минчанину дали 15 суток за флаг Канады в окне

Жителя Минска арестовали на 15 суток за вывешенный на окне флаг Канады. По цветам он похож на исторический национальный бело-красно-белый флаг Беларуси, который в стране стал символом протестов, сообщает Euroradio.

В августе прошлого года супруги Алеся и Сергей (их фамилии не называют) вывесили на окнах своей квартиры бело-красно-белый флаг. Он пробыл там до декабря, когда появилась новость о том, что власти решили наказывать за флаги в окнах как за проведение несанкционированного массового мероприятия.

Тогда супруги заменили свой флаг на канадский, а рядом с ним висел исторический герб страны “Погоня”. С декабря к ним начали обращаться так называемые тихари (милицейские в гражданской одежде) с требованием убрать флаг, также паре звонил и участковый по этому поводу, но они отказывались.

В начале года Сергея даже задержали и доставили в отделение милиции, где он написал объяснительную по поводу флага. Мужчина объяснил, что вывесил его, так как болеет за сборную Канады на юношеском чемпионате по хоккею. Тогда его отпустили, но спустя несколько дней милиционеры пришли уже к нему домой – задержали Сергея и забрали флаг.

На следующий день суд отправил его на 15 суток в СИЗО. Официально – за неподчинение правоохранителю, якобы когда мужчину привезли в отделение, он начал сопротивляться, отказывался выходить из автомобиля силовиков и хватал их за форму.

Бело-красно-белый флаг являлся государственным флагом Беларуси в период с 1991-го по 1995 год и массово используется в качестве оппозиционной символики участниками уличных протестных акций, не согласными с официальными результатами президентских выборов 2020 года.

В январе в Беларуси ввели крупные штрафы за использование бело-красных-белых флагов, а минская милиция сообщила, что вывешивание флагов этой расцветки на окнах, балконах и фасадах приравнивается к проведению массового мероприятия – пикетированию, и будет соответственно штрафоваться как несогласованная акция.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

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