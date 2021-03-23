 

Доказано, что человеку полезно слушать звуки природы

23.03.2021, 17:44, Новости дня
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Когда человек слушает естественные звуки природы, это благотворно влияет на состояние его организма, утверждают американские ученые. К такому выводу они пришли в результате исследований.

Не важно, слушаете ли вы шелест листвы, журчание речки или вой волков, говорят специалисты. В любом случае такие звуки способствуют единению с естественной природной средой. А это именно то, чего так не хватает современному человеку, особенно если он живет в большом городе.

Как минимум, вам проще восстанавливать душевное равновесие, а также избавиться от стрессов, мучивших длительное время. Кроме того у людей, принимавших участие в экспериментах и слушавших звуки природы, улучшалось настроение и когнитивные функции.



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