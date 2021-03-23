На сити-ферме в Москве получен первый урожай картофеля

Для того чтобы выращивать картофель, вовсе не обязательно отправляться в сельскую местность. Это можно делать даже в центре большого города, что доказали ученые из Российской Академии наук.

Так называемую сити-ферму они расположили прямо среди оживленных улиц столицы. Здесь высокий уровень автоматизации, а также используется современный вертикальный способ выращивания сельскохозяйственных культур, что позволяет на малой площади получать большие урожаи.

По словам ученых, урожайность из расчета на квадратный метр получается в среднем в 10 раз больше, чем при интенсивном ведении сельского хозяйства в открытом поле. Кроме того, что на ферме создан благоприятный микроклимат, она еще защищена от вредителей.